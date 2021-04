Burgumer brug vier uur lang in storing

za 17 april 2021 13.47 uur

BURGUM - De brug van Burgum stond zaterdagmiddag zo'n vier uur lang in storing. De eerste storingen vonden na 13.00 uur plaats. De politie is rond 13.40 uur ter plaatse gekomen om het verkeer korte tijd te begeleiden. Om 13.53 uur gingen de slagbomen weer omlaag. Er was op dat moment nog geen monteur ter plaatse gekomen. Het brugdek wilde niet goed dichtgaan en de brugwachter deed meerdere pogingen op afstand.

Meerdere storingen

Niet lang nadat de slagbomen omhoog waren gegaan, is de weg aan weerzijden van de brug alsnog afgezet door de gemeente. Er was weer storing. De slagbomen stonden op dat moment weer omlaag. Dit leverde de hele middag verkeersoverlast op. Fietsers en voetgangers konden op eigen risico onder de slagbomen door. Er kwam in de loop van de middag wel een monteur bij de brug maar hij kon de deur niet openen omdat hij geen juiste sleutels bij zich had.

Om 17.00 uur gingen de slagbomen weer omlaag. Er was op dat moment ook geen monteur aanwezig. Medewerkers van de gemeente wezen passerende fietsers op de risico's. Even na 17.00 uur is er weer een monteur ter plaatse gekomen om het probleem definitief te verhelpen.

FOTONIEUWS