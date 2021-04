Burgumer brug in storing

za 17 april 2021 13.47 uur

BURGUM - De brug van Burgum is zaterdag aan het middag van de middag in storing geraakt. De slagbomen gaan niet meer omhoog.

De politie is rond 13.40 uur ter plaatse gekomen om het verkeer te begeleiden. Om 13.53 uur gingen de slagbomen weer omlaag. Er was op dat moment nog geen monteur ter plaatse gekomen. Voor zover bekend heeft de brug ongeveer een half uur in storing gestaan. Het brugdek wilde niet goed dichtgaan en de brugwachter deed meerdere pogingen op afstand.

