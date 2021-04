Eerste vaccinatieronde in sporthal in Surhuisterveen

za 17 april 2021 11.20 uur

SURHUISTERVEEN - De Surventohal aan de Ketting in Surhuisterveen is zaterdag de plek voor een grote vaccinatieronde voor de doelgroep 60+. Deze wordt gedaan door de huisartsen uit het dorp. Naast GGD Fryslân worden ook steeds meer prikken gezet door huisartsen.

Opkomst

Tegen 11.00 is de opkomst ongeveer 70 procent. Huisarts Ramaker: "We hebben een enthousiast team aan het werk. Zelf zijn we inmiddels gevaccineerd met het Astra Zeneca vaccin, een teken dat wij vertrouwen hebben in dit Vaccin!" Hij doet alsnog een oproep om vooral op de uitnodiging in te gaan die de mensen in de bus hebben gekregen. "Kom alsnog, wij zijn er tot 16.00 uur!"

Eerder deze week werden in diverse dorpen vaccinaties gedaan. Vrijdag werd er ook een grote prikactie georganiseerd door huisartsen in De Stryp in Burgum.

FOTONIEUWS