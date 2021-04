Eerste 22kw laadstations in Burgum een feit

vr 16 april 2021 13.12 uur

BURGUM - Aventoer in Burgum opende vrijdag een laadplein met vier laders voor elektrische auto's. De openingshandeling werd verricht door wethouder Andries Bouwman van Tytsjerksteradiel. Het gaat om een openbaar laadstation waarbij met een snelheid van 22kw geladen kan worden. Voor Burgum is dit - voor zover bekend - een primeur. De gemeentelijke laadpalen (bij gemeentehuis en aan de Markt) laden trager met 11 kw.

Zowel gasten als bezoekers en bewoners van Burgum kunnen hun elektrische auto bij Aventoer laden. "'s Nachts laden op het afgesloten parkeerterrein, wat de veiligheid aanzienlijk vergroot, behoort tot de mogelijkheden." zo laat directeur Hessel Bouma weten. Aventoer heeft hoge duurzame ambities. "Zorg voor de leefomgeving en duurzaamheid zit in ons DNA. Na de bouw en opening van Aventoer in 2014 zijn we 2017 voorzichtig begonnen met het installeren van de eerste zonnepanelen. We hebben nu zoveel zonnepanelen liggen dat we ruimschoots voorzien in opwekking van alle elektriciteit die we binnen Aventoer verbruiken."

FOTONIEUWS