Huisvader dealt coke: 'Papa was vroeger drugsdealer'

vr 16 april 2021 11.40 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Leeuwarden (27) heeft vorig jaar ongeveer een maand lang cocaïne gedeald. Dat deed hij terwijl hij gewoon een gezin had. Dat hij harddrugs dealde was bepaald geen goed voorbeeld voor zijn kinderen, vond officier van justitie Bas Rademacher. “Wat als de kinderen later vragen wat papa vroeger deed. Zegt u dan: papa was drugsdealer?”



Een jaar coke gedeald

De officier had aanvankelijk ten laste gelegd dat de Leeuwarder bijna een jaar coke zou hebben gedeald. Dat kon de officier niet waarmaken: er was in feite maar één verklaring van een gebruiker die de politie had verteld dat de verdachte al vanaf oktober 2019 drugs bij hem bracht. Andere verklaringen wezen in de richting van een veel kortere periode: ongeveer een maand.

'Dealertelefoon’

Dat had de verdachte zelf ook verklaard: hij zou het vier weken gaan doen. Toen hij medio september vorig jaar in De Westereen werd aangehouden, was hij zo’n drie weken aan het dealen. De politie hield hem aan omdat hij, terwijl hij achter het stuur van een huurauto zat, zich 'onrustig’ gedroeg. Hij had 82 bolletjes coke op zak en twee telefoons. Eén mobieltje was zijn eigen, met het andere toestel, de 'dealertelefoon’, werden bestellingen opgenomen.

Acht maanden cel

Op het dealen van harddrugs staan stevige straffen, waarschuwde de officier. Voor drie tot zes maanden dealen wordt doorgaans acht maanden cel opgelegd. De verdachte was korter bezig geweest en het was ook niet helemaal duidelijk dat hij altijd drugs leverde als de dealertelefoon werd gebeld. Rechter Monique Dijkstra veroordeelde de Leeuwarder tot een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand.