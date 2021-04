Twee auto's met elkaar in botsing bij Terwispel

do 15 april 2021 22.31 uur

TERWISPEL - Op de Koaibosk bij Terwispel heeft donderdagavond even voor 22.00 een ongeval plaatsgevonden. Twee voertuigen kwamen met elkaar in botsing. Niemand raakte bij het ongeval gewond.

De zwarte Seat kwam vanaf de snelweg en kwam in botsing met de grijze Opel die vanaf Tijnje kwam. De bestuurster van de Opel is onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger is ter plaatse gekomen om de beschadigde voertuigen mee te nemen.

