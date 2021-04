Verdachte: wist niks van 4 kilo hennep in auto

do 15 april 2021 15.55 uur

LEEUWARDEN - Met vier kilo hennep in de auto werd een 29-jarige inwoner van Grou op 7 januari 2019 door de politie in Berltsum staande gehouden. Donderdag eiste de officier van justitie vier maanden cel en verbeurdverklaring van de auto.

Vier kilo henneptoppen

De verdachte zei dat hij van niets wist. Hij had de auto van een kennis geleend voor een verhuizing. De vier kilo henneptoppen, met een waarde van ongeveer 16.000 euro, zaten in een tas die op de bijrijdersstoel stond, naast de tas van de verdachte. Die zei dat hij niet in de tas had gekeken en niet wist dat er softdrugs in zaten. Onder de bijrijdersstoel vond de politie een zakje met 46 pillen, xtc zo bleek na onderzoek.

Encrochat op telefoon

Ook daar was de Grouster volgens eigen zeggen niet van op de hoogte. Hij wist ook niet dat er in de middenconsole van de auto twee telefoons lagen. Op een van de mobieltjes stond de geheime berichtenservice Encrochat, op de andere telefoon vond de politie foto’s van henneptoppen en pillen. Ook daar wist de Grouster niks van.

Paar biertjes gedronken

De politie had de man staande gehouden omdat hij meteen nadat hij de surveillancewagen was gepasseerd, rechtsaf sloeg en de auto had geparkeerd. De Grouster zei dat hij een paar biertjes had gedronken en daarom was geschrokken van de politiewagen. Behalve op de drugs vond de politie in de auto ook nog op een verborgen ruimte.

'Volstrekt raar verhaal'

De Grouster heeft een strafblad. In 2017 is hij in Italië veroordeeld voor drugsbezit tot 3,5 jaar cel. Hij benadrukte dat die drugs voor eigen gebruik waren. Officier van justitie Martin Scharenborg betitelde de verklaring van de verdachte als “een volstrekt raar verhaal”. “Hij wist donders goed wat er in de tas zat”, aldus de officier. Hij koos er bewust niet voor om een werkstraf te eisen. "Vier kilo drugs en 22 gram harddrugs is wel heel erg veel."

De rechtbank doet op 29 april uitspraak.