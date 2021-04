Nematoden-wormpjes tegen eikenprocessierups

do 15 april 2021 10.45 uur

DRACHTEN - Nematoden-wormpjes moeten dit jaar in Smallingerland er voor zorgen dat er minder overlast komt van de eikenprocessierups. Deze wormpjes besmetten de jonge rupsjes waarna ze overlijden. De proef gaat, mits het weer het toelaat, starten in april.

De proef wordt uitgevoerd op meer dan 300 bomen. Deze bomen staan aan de Lauwers in Drachten en aan De Damen in Drachtstercompagnie. Veel fietsers maken gebruik van deze wegen, waardoor het risico op gezondheidsklachten groot is.

De bestrijding zal plaatsvinden in de avonduren of 's nachts. De nematoden kunnen namelijk niet goed tegen zonlicht. Tien dagen na de eerste besproeiing wordt de behandeling herhaald. De gemeente hoopt dat hierdoor 90% van de plaag bij de behandelende eikenbomen bestreden wordt.