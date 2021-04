Echtpaar Veltman-de Vries uit Sumar 60 jaar getrouwd

do 15 april 2021 10.32 uur

SUMAR - Dinsdag 13 april was een feestelijke dag voor Alle Veltman (85) en Ynskje de Vries (5-2-1938). Het was die dag 60 jaar geleden dat ze in het huwelijksbootje stapten. Loco-burgemeester Gelbrig Hoekstra ging langs bij het diamanten bruidspaar en feliciteerde hen met dit mooie jubileum.

In 1957 sloeg de vonk over bij Alle en Ynskje en kregen ze verkering. De heer Veltman woonde in De Tike en mevrouw De Vries in Olterterp. Na 4 jaar verkering, trouwde het jonge stel in Beetsterzwaag en betrokken ze een boerderij in Boelenslaan. Hier hebben ze 32 jaar gewoond. Mevrouw Veltman werkte mee op de boerderij en zorgde voor de kinderen en het huishouden.

Om gezondheidsredenen moest Veltman stoppen als boer. Hij kreeg een baan bij de VBI in Eastermar. Daar heeft Veltman nog 25 jaar gewerkt. Nadat het echtpaar was gestopt met 'buorkjen’ gingen ze verhuizen naar Sumar. Samen kregen ze 5 kinderen. Inmiddels heeft het echtpaar 14 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen.