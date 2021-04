5 redenen om een buitenlamp met sensor aan te schaffen

wo 14 april 2021 22.50 uur

DRACHTEN - Als je plannen hebt om buitenverlichting aan te schaffen, heb je zeer veel keuzemogelijkheden. Een van de opties die je hebt is het aanschaffen van een buitenlamp met sensor. Je betaalt hier wellicht wel wat meer voor maar dit soort buitenverlichting biedt veel praktische voordelen. Wij laten het licht erop schijnen door 5 redenen om een buitenlamp met sensor aan te schaffen met je te delen.

Keuzemogelijkheden in buitenlampen met sensor

Als je je verdiept in buitenlampen met sensor, kom je tot de ontdekking dat je grofweg twee keuzemogelijkheden hierin hebt. Je kunt immers onder andere kiezen voor een buitenlamp met een sensor dat zal reageren op de overgang van licht naar donker en omgekeerd. Door deze “licht en donker sensor” zal de tuinlamp automatisch aangaan als het buiten donker wordt en uit gaan als het licht wordt. Uiteraard kun je zelf ook invloed uitoefenen wanneer de lamp aan en uit zal gaan. De gevoeligheid van dit soort buitenlampen met sensor is vrij eenvoudig in te stellen.

Een andere optie als je een buitenlamp met sensor gaat kopen, is tuinverlichting met een bewegingssensor. In dit geval zal de buitenlamp aangaan als er een beweging wordt geconstateerd. Dit soort bewegingssensoren reageren op warmte. Hiermee wordt voorkomen dat bewegende takken de reden zijn dat de lamp aanspringt. Het is bij het kopen van een buitenlamp met sensor wel van belang dat je let op de reikwijdte van de lamp. Hiermee voorkom je dat de lamp te snel of te laat aan zal springen. Daarnaast speelt de detectiehoek een rol bij het maken van je keuze.

Belangrijkste voordelen van een buitenlamp met sensor

Zoals aangegeven is het aanbod in buitenlampen met sensor erg groot en veelzijdig. Voor iedere combinatie van smaak en wens is er passende verlichting te vinden. De prijsstelling van buitenlampen met sensor ligt iets hoger als de prijs die je voor “reguliere” tuinverlichting moet betalen. Je hebt immers de beschikking over een extra functionaliteit. Veel mensen maken om diverse praktische redenen echter wel de keuze voor tuinlampen met sensoren. Om je hierin een beeld te geven zetten we hieronder de 5 belangrijkste voordelen van het gebruik van een buitenlamp met sensor voor je op een rijtje.

