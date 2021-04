Bunkermuseum wordt beter vindbaar met uitkijkplateau

wo 14 april 2021 21.15 uur

HOLLUM - Stichting Amelander Musea gaat het bunkermuseum bij de vuurtoren beter zichtbaar maken. De provincie Fryslân subsidieert het project van 16.367 euro met een bedrag van 6.547 euro.

Vanaf het parkeerterrein bij de strandovergang en het fietspad is de route naar de bunker onduidelijk zodat er een wirwar aan paadjes is ontstaan. Het doel van het project is om de bezoekers te geleiden naar het museum en een uitzichtplateau waar in de oorlog geschut op stond en een bunker was ingegraven.

Het project bestaat uit het realiseren van een trap, het maken van het plateau inclusief informatiebord en bankjes. Tevens worden duinen hersteld en een fietsenstalling gemaakt.

