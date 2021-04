Kranslegging bij monument Blauforlaet

wo 14 april 2021 15.32 uur

AUGUSTINUSGA - Burgemeester Oebele Brouwer legde woensdagmiddag samen met leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool de Twa-Ikker in Augustinusga een krans en bloemen bij het oorlogsmonument van Blauforlaet. Gradus Kootstra, directeur van de basisschool, nam in zijn welkomstwoord de kinderen mee naar de historische gebeurtenis bij de brug in 1945.

Ook de burgemeester sprak de leerlingen toe. "Het gaat vanmiddag om het doorgeven van een traditie, het doorgeven van vrijheid", aldus Brouwer. Na het leggen van de bloemenkrans werd het Wilhelmus gezongen onder begeleiding van vijf blazers van De Bazuin uit Augustinusga. Na een minuut stilte sloot wâlddichter Arjen Hut de bijeenkomst af met het voordragen van een gedicht.