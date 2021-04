Kinderen aanschouwen dansende koeien in de wei

wo 14 april 2021 15.18 uur

TWIJZEL - Er was woensdag een sprake van een ware koeiendans in de wei in Twijzel. Bij Melktap Molke en Hunning mochten de koeien voor het eerst weer naar buiten. Basisschoolkinderen van groep 1 en 2 waren hiervan getuige. Ze konden gelijk ook een kijkje nemen op de boerderij van boer Johannes Marinus.

FOTONIEUWS