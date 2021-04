In golfkarretje naar je eerste vaccinatie

wo 14 april 2021 10.45 uur

DOKKUM - De eerste prik voor vaccinatie is gezet in Dokkum. De 77-jarige Hennie Boelens-Veen uit Dokkum kreeg als allereerste een prik in de nieuwe vaccinatielocatie in sporthal De Trimmer.

Golfkarretjes

Omdat de sporthal met de auto slecht te bereiken is, worden er twee golfkarretjes ingezet om mensen heen en weer te pendelen tussen de parkeerterreinen en de sporthal. Het gaat om een afstand van enkele honderden meters die iedereen moet lopen.

Zesde locatie

De sporthal aan de Harddraversdijk is de zesde vaccinatielocatie van de GGD in Fryslân. Door extra locaties te openen kunnen mensen dicht bij huis hun prik halen. Wethouder Jouke Douwe de Vries van Noardeast-Fryslân was ook bij de eerste prik. Hij is blij met een eigen locatie in de regio.

De eerste prik werd ook nog eens gezet door een hardloper, atleet Hugo Veenker uit Damwâld. Hij is medewerker van de GGD. In Dokkum krijgen eerst 380 tot 500 mensen per dag hun vaccinatie. Als er meer vaccin komt, gaat dit richting 900 prikken per dag.

