Bouwkeet vat vlam in Drachten

wo 14 april 2021 10.40 uur

DRACHTEN - Een bouwkeet aan de Alferhof in Drachten is dinsdagnacht in brand gevlogen. De brandweer van Drachten werd om 5.10 uur gealarmeerd voor de brand.

De brandende bouwkeet stond binnen de hekken. De brandweer heeft de deur van de bouwkeet opengebroken en heeft met een binnenaanval de brand geblust. De oorzaak van de brand is onbekend.

FOTONIEUWS