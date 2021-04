Wandelroute Dokkum 76 jaar vrijheid

wo 14 april 2021 07.50 uur

DOKKUM - Na het grote succes van vorig jaar heeft het 4 Mei comité Dokkum dit jaar weer een wandelroute uitgezet langs de belangrijke locaties uit de 2e wereldoorlog.

Als startdatum is 14 april gekozen. Op deze dag in 1945 is omstreeks 19.00 uur Dokkum bevrijd. De wandelroute is tot 5 mei voorzien van informatieborden met foto’s uit de oorlogsperiode.

Het 4 mei comité van Dokkum langs de route 20 informatieborden geplaatst met foto's en informatie waarbij de verschillende aspecten uit de oorlog aan bod komen. Ook de op dinsdag 14 april 2020 onthulde Bevrijdingsboom en de oorlogsmonumenten zijn in de route opgenomen. Het is een leerzame en indrukwekkende wandelroute geworden, geschikt voor jong en oud.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze wandelroute '76 jaar Vrijheid’ te lopen. Vergeet echter niet om voldoende afstand te houden en groepsvorming te vermijden. De route is 4,3 km lang. Al is het officiële startpunt het monument aan de Woudweg, de wandeling kan op elk punt in de route gestart worden. Na 5 mei blijft de routekaart digitaal beschikbaar.

Een digitale versie van de wandelroute vindt u met de link https://bit.ly/39AVC2n