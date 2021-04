Onafhankelijk Isolatie Advies start in Leeuwarden

di 13 april 2021 17.00 uur

LEEUWARDEN - Onafhankelijk Isolatie Advies is deze week samen met uitvoeringspartners Smit Isolatie Groep, Rouwenhorst Isolatie en Vastgoed Isolatie een isolatiecollectief gestart in Leeuwarden. Initiatiefnemer Reinier Grozema: “Wij zien het aantal aanvragen die wij ontvangen voor het isoleren van woningen in Leeuwarden de afgelopen maanden fors toenemen. Dit heeft in onze optiek te maken dat men steeds meer thuis werkt en meer energie verbruikt en men ook weer in 2021 subsidie aan kan vragen voor woning isolatie. Door veel aanvragen in een kleine regio te voorzien van een advies en opname en de daaruit voortvloeiende opdrachten te bundelen kunnen wij en onze uitvoeringspartners efficiënter en goedkoper werken”.

Wij helpen bewoners met de meest effectieve stappen zetten in op het gebied van woning isolatie.

“Ondanks dat er de afgelopen jaren al veel woningen in Nederland zijn voorzien van een of meerdere isolatiemaatregelen zijn er nog veel woningen die op een relatief simpele manier 25 – 30% duurzamer gemaakt kunnen worden. Binnen dit collectief gaan wij daarom samen met de bewoner op zoek naar de meest efficiënte stappen die woningeigenaren kunnen nemen met betrekking tot het isoleren van hun woning, en concentreren ons daarom op spouwmuurisolatie, kruipruimte isolatie, dak isolatie en het plaatsen van HR++ Glas. Daarnaast kunnen wij doormiddel van ons netwerk ook bewoners voorzien van een advies m.b.t. zonnepanelen. Een mooi totaal pakket waarbij wij de grootste energieverslinders tackelen. Onze werkwijze is heel simpel en helder. Tijdens een adviesgesprek zullen onze adviseurs altijd kritisch de mogelijkheden van de woning inventariseren door middel van een technische opname tijdens een advies gesprek. Na deze technische opname ontvangt de bewoner per e-mail de verbetervoorstellen voorzien van offertes en een overzicht van de eventueel te verkrijgen subsidie. De verbetervoorstellen worden aan de hand van de wensen van de bewoner en de mogelijkheden van de woning zoveel mogelijk bij elkaar gebracht zijn. Dit kunnen wij doordat wij met de meest gerenommeerde isolatiebedrijven van Nederland samenwerken. Zij hebben zeer veel ervaring in vrijwel elke discipline van het na-isolatie vak en zijn ook volledig gecertificeerd” vervolgt Grozema.

Subsidie voor woningisolatie

Vanaf 4 januari kan er landelijk de ISDE (Investering Subsidie Duurzame Energie) worden aangevraagd bij het rijk via het RVO www.rvo.nl. Deze subsidie voor isolatie is bedoeld om mensen te stimuleren hun woning nu te gaan verduurzamen. Het rijk heeft tot 31 december 2021 € 127 miljoen beschikbaar gesteld om particulieren te helpen hun woningen te verduurzamen. De hoogte van de subsidie is per maatregel verschillend. “Onze adviseurs helpen bewoners die via het collectief een aanvraag doen natuurlijk graag inzicht te krijgen in de mogelijkheden en hoogte van de subsidie op isolatie.”

Wees er snel bij

Het collectief is deze week al gestart en inschrijven kan t/m 30 juni 2021. Inschrijven voor de actie is gratis en verplicht u tot niets. Na de inschrijving vindt er een telefonische intake plaats. Vervolgens plannen wij een adviesgesprek met onze isolatie adviseur. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de mogelijkheden en vindt er een technische inspectie plaats. Op basis van deze gegevens ontvangt u een vrijblijvende offerte. Grozema: 'we hebben bewust gekozen voor een inschrijfperiode tot 31 juni 2021 om zo alle adviesgesprekken en opdrachten zo efficiënt mogelijk te bundelen, door de enorme drukte nemen de levertijden in isolatie land enorm toe, wees er dus snel bij!”

Meedoen aan het isolatiecollectief? Schrijf u nu in via de inschrijfpagina: www.onafhankelijkisolatieadvies.nl/collectief-leeuwarden/