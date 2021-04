Opsterland in bezwaar tegen gaswinning tot 2039

di 13 april 2021 16.55 uur

GORREDIJK - Het gemeentebestuur van Opsterland heeft bezwaar aangetekend tegen de gaswinning tot 2039 bij Gorredijk. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloot op 19 januari 2021 om de aan Vermillion Energy Netherlands BV verleende winningsvergunning koolwaterstoffen Gorredijk te verlengen tot en met 31 december 2039.

De gemeente Opsterland gaat in het bezwaar samen op trekken met de gemeenten Weststellingwerf en Fryske Marren. De drie gemeenten hebben elk voor zich pro-forma bezwaar gemaakt. Het is echter zowel politiek als processueel en financieel efficiënter in deze procedure verder gezamenlijk op te treden. Deze procedure zal worden gedaan door advocatenkantoor Plas & Bossinade.