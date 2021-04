Brandweer blust brand in dak in woning in Opeinde

ma 12 april 2021 14.14 uur

OPEINDE - De brandweer van Drachten moest maandag om 13.53 uur uitrukken voor een brand in een woning aan de Kommisjewei in Opeinde. Tijdens het stoken was de schoorsteen vermoedelijk te heet geworden waardoor het brand kon ontstaan in het dak.

De politie en brandweer kwamen ter plaatse voor de brand. De bewoner was toen al bezig om te blussen met een tuinslang. De brandweer heeft nog een deel van de pannen rondom de schoorsteen verwijderd om het dak te inspecteren.

Tijdens het blussen van de brand was de Kommisjewei afgesloten voor het doorgaande verkeer. Zo moesten ook de bussen omrijden.

