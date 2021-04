Zware mishandeling aan De Drift in Drachten

zo 11 april 2021 11.29 uur

DRACHTEN - Op De Drift in Drachten heeft zaterdagavond een zware mishandeling plaatsgevonden. De mishandeling vond plaats rond 21.00 uur. Welke verwondingen het slachtoffer hieraan heeft overgehouden is door de politie niet bekend gemaakt.

Twee vrouwelijke getuigen reden tussen 21.00 en 21.15 uur over De Drift en hebben het slachtoffer aangesproken. Hiermee hebben zij mogelijk erger weten te voorkomen. De politie is opzoek naar deze twee dames. Zij reden in een Fiat 500 of Renault Clio/Megane.