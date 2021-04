Fietsster gewond bij aanrijding in Drachten

za 10 april 2021 12.54 uur

DRACHTEN - Een fietsster is zaterdag rond het middaguur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval vond plaats op de kruising van de Oudeweg en Schuitmakerswal in Drachten.

De politie en ambulance kwamen om 12.16 uur ter plaatse. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld aan een verwonding aan het hoofd. Zij is daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

