Toename druk op ziekenhuis: planbare zorg uitgesteld

za 10 april 2021 10.17 uur

DRACHTEN - Ziekenhuis Nij Smellinghe had vrijdag slecht nieuws voor mensen die wachten op een operatie. Zij moeten wachten omdat het aantal corona-patiënten toeneemt. Het Drachtster ziekenhuis laat weten: "Net als andere ziekenhuizen in Nederland is de druk op de zorg hoog en is de voorspelling dat het aantal COVID-patiënten de komende week verder op gaat lopen. Vanuit het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is de opdracht om het aantal COVID-bedden verder op te schalen om zo de te verwachte toename van coronapatiënten uit de regio en indien mogelijk daarbuiten op te kunnen vangen."

Afschalen capaciteit operatiekamers

"De enige mogelijkheid die wij nog hebben om deze toestroom en de druk op de zorg te kunnen opvangen, is om planbare operaties vanaf maandag 12 april uit te stellen." De twee operatiekamers die nog open zijn, worden alleen ingezet voor urgente ingrepen die niet uitgesteld kunnen worden, bijvoorbeeld oncologische operaties, spoedoperaties en verloskunde.

Om de COVID-afdeling maximaal uit te kunnen breiden (naar 10 COVID-IC bedden en 18 COVID bedden in de kliniek), is extra inzet van personeel hard nodig. Om al het benodigde personeel, zoals verpleegkundigen en OK medewerkers, vrij te maken is het nodig om een deel van de bedden op de verpleegafdelingen te sluiten en de planbare operaties verder uit te stellen.