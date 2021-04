Houtigehaagster veroordeeld voor rol hennepteelt

za 10 april 2021 09.54 uur

HOUTIGEHAGE - GRONINGEN (ADP) - Een 50-jarige man uit het Groningse Ten Post is voor het kweken van hennep in een loods in Tynaarlo en Sappemeer veroordeeld tot een celstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Voor de kwekerij in het Drentse Tynaarlo kreeg hij hulp van een 30-jarige man uit Houtigehage. Hij kreeg een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand gevonnist.

Door: Karin Smalbil

Volgens de rechtbank is met de kwekerij in Tynaarlo en in Sappemeer 761.027 euro hennepgeld binnengehaald. De Groninger en de Houtigehager moeten elk de helft aan de staat betalen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze voor maximaal 1.080 dagen worden gegijzeld in de gevangenis, tot het bedrag is betaald.

Henneplucht

De kwekerij in Tynaarlo kwam in februari 2019 in beeld na een melding van een gevelreiniger, die had tijdens zijn werkzaamheden een henneplucht geroken. De politie deed warmte metingen en kreeg het vermoeden dat in de loods aan de Exportweg niet alleen boottrailers werden verhuurd.

Tijdens een inval vonden de agenten 440 planten. De kwekerij was professioneel ingericht. Het water en de stroom werd illegaal getapt. In de bedrijfsloods stonden acht jetski’s, die werden in beslag genomen.

Jetski's

Door de beslaglegging kwam de politie bij de man uit Ten Post uit. Die verhuurde de jetski’s vanuit een pand in Sappemeer. Tijdens de doorzoeking vonden de agenten ook daar nog eens zo'n zeshonderd hennepplanten. De kwekerij leek exact op de hennepkwekerij in Tynaarlo.

Grotere rol

Volgens de rechtbank was de rol van de Groninger bij de beide kwekerijen groter. Die ontkent iets met de kwekerij in Tynaarlo van doen te hebben gehad. De rechtbank gaat uit van 19 oogsten in Tynaarlo en van één in Sappemeer.

De rechtbank hield in haar vonnis rekening met het vrijwel blanco strafblad van de Houtigehager. Bovendien had hij bekennende verklaringen afgelegd.

De stroomleverancier heeft nog een rekening voor de illegaal getapte stroom: 22.000 euro.