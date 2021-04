Gewonde bij ongeval op A7

za 10 april 2021 01.39 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op de A7 ter hoogte van Drachtstercompagnie is vrijdagavond laat een ongeval gebeurd. Even voor middernacht raakte een auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het ongeval gebeurde op de rijstrook richting Heerenveen.

Naast politie, ambulance en Rijkswaterstaat waren ook drie voertuigen van de ANWB op de plek van het ongeval. Wat hun rol is geweest is niet bekend. De bestuurder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig mee te nemen.

