Demonstratie met fakkels in Drachten

vr 09 april 2021 19.48 uur

DRACHTEN - Een fakkeltocht met zo'n honderd mensen is vrijdagavond omstreeks 19.30 uur gestart bij het gemeentehuis in Drachten. Waarom de mensen meelopen, is onduidelijk. Het betreft een gevarieerd gezelschap van jong en oud.

Op één van de spandoeken staat "geen geweld, geen lockdown, geen big reset maar wel vrijheid en liefde". De politie en handhaving zijn ter plaatse tijdens de demonstratie. Er wordt een route door het centrum van Drachten gelopen en mensen riepen: "Vrijheid, liefde, geen dictatuur"

