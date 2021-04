Afgebrand muziekgebouw Dokkum gesloopt

vr 09 april 2021 17.00 uur

DOKKUM - Vandaag is gestart met het slopen van de resten van het oude muziekgebouw van DoMuKo Dokkum. Het gebouw werd tot twee maal toe in de brand gestoken. Bork sloopwerken is vandaag gestart met de sloopwerkzaamheden.

In het leegstaande gebouw ontstond voor het eerst brand op 19 februari. Op 3 april was het weer raak en stond het gebouw wederom in lichterlaaie.

FOTONIEUWS