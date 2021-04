1,5 jaar cel geëist voor ontucht met 14-jarig meisje

vr 09 april 2021 16.35 uur

LEEUWARDEN - Wegens het plegen van ontuchtige handelingen met een meisje van 14 jaar heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag 18 maanden cel geëist tegen een 35-jarige, voormalige inwoner van Drachten.

In douche verkracht

De man zou in de nacht van 26 op 27 juli 2017 samen met een andere, onbekend gebleven man twee veertienjarige meisjes die waren weggelopen mee naar een woning in Drachten hebben genomen. Daar werd één van de meisjes door één van de mannen in de douche verkracht. Vervolgens had de andere man op bed ontuchtige handelingen met haar verricht.

Meisje gedrogeerd

De volgende dag belde het meisje haar moeder en vertelde ze dat ze was verkracht. De mannen zouden haar gedrogeerd hebben: nadat ze iets te drinken had gekregen, voelde ze zich suf en duizelig. Later meldde ze bij de politie dat ze één van de mannen in een snackbar had gezien. Het signalement - een lange, slanke man - kwam echter niet overeen met de verdachte die vrijdag terecht moest staan.

Ontuchtige handelingen wel bewezen

Over de tweede man, klein van postuur, net als de verdachte, had het meisje veel minder duidelijk verklaard. Officier van justitie Annemieke Kemkers concludeerde dan ook dat niet bewezen kon worden dat deze man het meisje had verkracht. Er was wel genoeg bewijs voor het plegen van ontuchtige handelingen. De verdachte kwam niet naar de zitting. Hij heeft een tijdje vastgezeten in Duitsland, zo is Justitie ook aan zijn DNA gekomen.

Uitgezet naar Nigeria

In november 2019 is hij door de Duitse autoriteiten uitgezet naar Nigeria. Toen hij door de politie werd verhoord, beriep hij zich grotendeels op zijn zwijgrecht. Hij ontkende het meisje seksueel misbruikt te hebben. De man had volgens de officier misbruik gemaakt "van een heel jong en kwetsbaar slachtoffer". Ondanks de ouderdom van de zaak eiste de officier anderhalf jaar cel.

De rechtbank doet op 23 april uitspraak.