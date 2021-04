Bouw MFC Drachtstercompagnie van start

vr 09 april 2021 16.09 uur

DRACHTEN - Deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het MFC Drachtstercompagnie gestart. Bouwgroep Dijkstra Draisma is door de gemeente Smallingerland gevraagd de bouw te verzorgen, naar ontwerp van architect Foppe Hoekstra van architectenbureau Van Manen en Zwart.

Eerder liet wethouder Felix van Beek al weten het enthousiasme van het dorp terug te zien in het ontwerp. In het MFC vinden de samenwerkingsschool de Frissel, sportverenigingen en plaatselijk belang hun nieuwe

onderkomen.

Ontdekken hoe leren eruit ziet

Egbert Klazinga- directeur van samenwerkingsschool de Frissel (onderwijsgroep Adenium) laat weten: ''Leerlingen krijgen in de nieuwe school straks letterlijk de ruimte om samen met anderen te ontdekken hoe leren eruit ziet en hoe het leerproces verloopt. Kinderen mogen straks in de stimulerende omgeving van het nieuwe MFC groeien, op het gebied van 'hart, hoofd en handen''.

Bijdrage aan vitale dorpen en wijken in Smallingerland

Door school-, sociale- en sportactiviteiten te combineren in het nieuwe MFC zijn alle randvoorwaarden aanwezig om dit in Drachtstercompagnie te realiseren en daarmee sporten en bewegen te stimuleren.

Zo draagt het Sportbedrijf actief bij aan vitale dorpen en wijken in Smallingerland” aldus Evert-Jan Siderius van het Sportbedrijf. Trefpunt van onderwijs, sport en ontmoeting. Ook de vertegenwoordiging vanuit het dorp is blij met de komst van het nieuwe MFC. ''Ons MFC wordt een sociale ontmoetingsplek waar spelen, leren, ontwikkelen, recreëren, sporten en ontspannen samenkomen. In mienskip sichtber yn beweging''.

Hoogste punt voor de bouwvak

De oplevering van het nieuwe MFC staat gepland voor het einde van dit jaar. Naar verwachting wordt voor de bouwvak 2021 het dak geplaatst. Na oplevering kunnen de partijen echter nog niet meteen hun intrek nemen. Eerst wordt nog de bestaande bebouwing gesloopt en de terreininrichting

afgemaakt. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2022 verhuisd naar het nieuwe MFC.

Op de foto: V.l.n.r. Pieter Postma- bestuurslid Stichting it Trefpunt, Jelle Teun Terpstra- Bouwgroep Dijkstra Draisma, Felix van Beek- wethouder gemeente Smallingerland, Bas van Loo- bestuurder Adenium, Evert Jan Siderius- directeur Sportbedrijf Drachten, Foppe Hoekstra- architect VMEZ.