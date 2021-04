Coronabesmettingen met 7% gedaald

vr 09 april 2021 12.26 uur

LEEUWARDEN - Het aantal nieuwe besmettingen in Friesland daalde deze week met 7 procent (van 1650 naar 1529). Door de komst van extra vaccins – vooral van Pfizer - zal het aantal vaccinaties in Friesland de komende weken flink omhoog gaan. GGD Fryslân roept mensen die een uitnodiging ontvingen op een afspraak te maken.

Het aantal besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg nam af. Er zijn nog maar enkele kleine clusters. In de ziekenhuizen waren wel meer besmettingen, 75 tegenover 61 een week eerder. Tegelijkertijd blijft het aantal mensen dat er wordt opgenomen met corona hoog.

In het onderwijs daalde het aantal besmettingen met een vijfde. Het aantal besmettingen in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar nam de afgelopen week af. De groei was juist sterk onder zestigers.

Meer vaccin

De afgelopen week hebben 9250 inwoners van Friesland een vaccinatie gekregen bij de GGD. De komende weken krijgt de GGD duizenden extra doses Pfizer-vaccin. Daarom roept de GGD de inwoners die wanneer dan ook een uitnodiging hebben gekregen op om afspraken te maken. Er is volop ruimte ondanks het wegvallen van een deel van de AstraZeneca-vaccinaties. Het aantal Friese vaccinaties komt in week 17 naar verwachting boven de 20.000 per week uit.

Doordat de leveringen op gang komen kan op de nieuwe locaties in Heerenveen, Franeker (per 12 april) en Dokkum (14 april) meteen flink worden geprikt. In totaal zijn er nu 89.329 prikken gezet door de GGD bij Friezen. Komende week krijgen de mensen van 69 en 70 jaar een uitnodiging van het RIVM om een prikafspraak te maken.

AstraZeneca

Landelijk is besloten mensen jonger dan zestig niet meer te vaccineren met AstraZeneca. Dit betekent dat zorgmedewerkers een ander vaccin krijgen. Welk vaccin en wanneer is nog niet bekend. De tweede prik, die vrijwel geen kans op ernstige bijwerkingen heeft, gaat wel door.

Het vaccineren door de huisartsen met Astra Zeneca was niet stopgezet en gaat gewoon door. Het betreft de groepen 60 tot 65 jaar, mensen met overgewicht en mensen met het syndroom van down. Overigens is de kans op ernstige bijwerkingen (trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes) voor alle leeftijdsgroepen zeer klein. De voordelen van vaccineren zijn vele malen groter dan de nadelen, stelde ook de EMA.

Minder testen

Deze week hebben 15.237 Friezen zich bij de GGD laten testen op Covid-19. Dat zijn er minder dan de 17.075 van vorige week. Het vindpercentage (het aandeel positieve tests van het totaal aantal tests) steeg iets, naar 8,5 procent.

Cijfers

Met de 1529 besmettingen van deze week zijn nu 34.536 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Bij de GGD zijn 4 sterfgevallen gemeld, na vorige week (7) opnieuw het laagste aantal van dit jaar. Het aantal gemelde ziekenhuisopnames bedroeg 17 (vorig week 18).

Gemeenten

De meeste besmettingen vinden nog altijd plaats in Súdwest-Fryslân, ook in verhouding tot het aantal inwoners (deze week 375 per 100.00 inwoners). Procentueel was de stijging het grootst op Terschelling en Ameland. In Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Ooststellingwerf daalde het cijfer met 35 tot bijna 40 procent.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 337 (313), Leeuwarden 233 (247), De Fryske Marren 144 (156), Waadhoeke 126 (112), Noardeast-Fryslân 119 (155), Smallingerland 107 (129), Heerenveen 94 (97), Achtkarspelen 63 (56), Ooststellingwerf 60 (92), Tytsjerksteradiel 55 (90), Weststellingwerf 54 (64), Opsterland 43 (46), Dantumadiel 37 (56), Harlingen 31 (30), Terschelling 13 (5), Ameland 11 (1), Vlieland 2 (0) en Schiermonnikoog 0 (1).