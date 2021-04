Autohuur in Friesland

LEEUWARDEN - Beschik je zelf niet over een auto, maar heb je binnenkort wel een auto nodig in Friesland? Dan vraag jij mogelijk eerst aan familie of vrienden of je hun auto een dagje kunt lenen. De kans bestaat dat zij hun auto niet kunnen missen. Dit is een stuk aannemelijker als je de auto meerdere dagen achter elkaar nodig hebt, zoals voor een vakantie in deze provincie.

Is het jou nog niet gelukt om een auto te vinden? Dan biedt autohuur in Friesland mogelijk uitkomst. Het lijkt misschien wat overdreven om in jouw eigen land een auto te huren, maar in sommige gevallen biedt dit wel degelijk uitkomst. Wil je een auto huren in Friesland? Dan moet je rekening houden met een aantal zaken. Wij zetten de belangrijkste hieronder voor jou op een rijtje.

1. Eisen

Voordat je een auto huurt, raden wij je aan om eerst een aantal eisen op een rijtje te zetten. Bepaal allereerst hoe groot de auto moet zijn. Begin altijd met het aantal zitplaatsen. Ben je de enige persoon die in de huurauto in Friesland plaatsneemt? Dan volstaat een kleine auto. Als het gezelschap groter is, is dit mogelijk niet het geval. Kijk daarom altijd eerst naar het aantal zitplaatsen alvorens je een auto huurt in Friesland. Worden er ook de nodige spullen vervoerd in de auto? Zorg er dan voor dat je een auto huurt waarvan de kofferbak groot genoeg is.

Naast het aantal zitplaatsen en de kofferbak raden wij je ook aan naar de schakeling te kijken. Je kunt namelijk zowel een automaat als een handgeschakelde auto huren in Friesland. Kies bij voorkeur voor een schakeling waar je vertrouwd mee bent. Rijd je normaal gesproken eigenlijk altijd in een automaat? Kies dan nu niet ineens voor een handgeschakelde auto. Dit is namelijk vragen om problemen.

Bepaal tot slot of jouw huurauto in Friesland bepaalde specificaties moet hebben. Airco is hier een goed voorbeeld van. Laat de keuze voor airconditioning vooral afhangen van de tijd van het jaar. In de zomermaanden kan het warm worden in Friesland, waardoor een airco geen overbodige luxe is. Huur je de auto in de winter? Dan is een airco niet nodig. Je hebt de airconditioning dan immers toch niet aan, waardoor je onnodige kosten maakt voor een huurauto in Friesland.

2. Brandstofregeling

Er zijn mensen die denken dat een huurauto geen bijkomende kosten heeft. Huur je een brandstofauto? Dan is dit wel degelijk het geval. De brandstof is namelijk niet inbegrepen bij de huurprijs. Gebruik je de huurauto vrijwel dagelijks en rijd je er grote afstanden mee? Dan moet je meerdere malen tanken in de periode dat je de auto huurt. Als de auto meer stil staat dan rijdt, vallen de brandstofkosten relatief laag uit. Je tankt dan immers niet of nauwelijks.

Bij autohuur in Friesland krijg je overigens altijd te maken met een brandstofregeling. Veel bedrijven verhuren hun auto’s tegenwoordig via de regeling 'vol ophalen, vol inleveren’. Dit betekent niets anders dan dat je de auto met een volle tank huurt en met een volle tank weer inlevert. Aan het einde van de huurperiode moet je de auto dus aftanken.

Er zijn ook bedrijven die werken met brandstofregeling 'dezelfde tankinhoud’. In dat geval moet je ervoor zorgen dat er bij inleveren net zoveel brandstof in de tank zit als er bij ophalen in zat. Je kunt ook te maken krijgen met de brandstofregeling 'vol ophalen, leeg inleveren’. Deze regeling geniet niet de voorkeur. Waarom niet? Omdat je dan fors betaalt voor de laatste tankbeurt.

3. Aantal kilometers

Als je een auto huurt in Friesland, gebruik je deze mogelijk om de provincie te verkennen. Zo wil je mogelijk wel langs een aantal meren in deze provincie rijden. Misschien heb je zelfs wel verschillende accommodaties geboekt in Friesland en verplaatst jij je met een huurauto tussen deze verblijven. In dat geval leg je behoorlijk wat kilometers af tijdens de periode waarin je de auto huurt. Het is dan wel prettig dat je deze kilometers zonder extra kosten af kunt leggen. Veel mensen die een auto huren in Friesland denken dat dit vanzelfsprekend is, maar dat is niet het geval. Kijk daarom goed naar het aantal kilometers dat je af mag leggen met een huurauto.

Je kunt een auto huren in Friesland waarmee je een beperkt aantal kilometers af mag leggen. Bij het aangaan van de huurovereenkomst spreek je met het verhuurbedrijf af hoeveel kilometers je per dag mag afleggen met het voertuig. Ga je over het afgesproken aantal heen? Dan brengt de verhuurder jou een bedrag in rekening voor iedere extra gereden kilometer. Je betaalt vaak een flink bedrag per kilometer, waardoor de kosten voor de huurauto een stuk hoger uit kunnen vallen. Wil je voorkomen dat je te maken krijgt met extra kosten voor gereden kilometers? Huur dan een auto in Friesland met onbeperkte kilometers. Voor zo’n auto geldt geen bepekring in rijafstand.

4. Prijs

Een auto huren in Friesland brengt kosten met zich mee. Dit is niet gek, want je maakt gebruik van de auto van een ander. Uiteraard wil je niet onnodig veel betalen voor autohuur in Friesland. Toch zijn er genoeg mensen die een auto huren zonder zich te verdiepen in de prijs. Als je dit doet, betaal je zeer waarschijnlijk te veel voor een huurauto in Friesland. Wil je besparen op autohuur? Vergelijk huurauto’s dan eerst met elkaar voordat je een keuze maakt.

