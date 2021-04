Hardleerse hennepteler gaat door ondanks waarschuwing

do 08 april 2021 19.32 uur

BEETSTERZWAAG - Een hardleerse 32-jarige hennepteler uit de gemeente Opsterland is donderdag door de politie opgepakt. In zijn woning trof de politie een in werking zijnde hennepkwekerij aan. De man wordt tevens verdacht van het illegaal aftappen van stroom.

Bij een eerder oriënterend bezoek konden agenten de woning niet betreden, maar wezen zij de verdachte op het feit dat het hebben van een hennepkwekerij strafbaar is. Verder onderzoek leverde later meer aanknopingspunten op. Er kon deze donderdag wel een instap worden gedaan.