Marktkooplui Drachten: mogelijk toch korting op stageld

do 08 april 2021 16.30 uur

DRACHTEN - Marktkooplieden in de non-foodsector krijgen in Drachten waarschijnlijk toch korting op de pacht voor hun wekelijkse standplaats. Vanwege de coronamaatregelen konden ze een tijd lang niet op de donderdag- of zaterdagmarkt terecht. Een verzoek om kwijtschelding van de huur voor de wekelijkse staplek werd door de organiserende stichting Marktbeheer uit Drachten afgewezen. Volgens ELP-raadslid Chiel Bolt gebeurde dat op 'een botte wijze'.

De kritiek van de marktkooplieden was ook de gemeente ter ore gekomen. Smallingerland besteedt het organiseren van de wekelijkse markten uit aan de stichting Marktbeheer in Drachten, die zonder winstoogmerk werkt. Inmiddels heeft de gemeente een eerste gesprek met Marktbeheer gehad. Wethouder Felix van Beek, die de vragen van ELP-raadslid Bolt beantwoordde, vertelde dat er nog verder wordt gesproken.