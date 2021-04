CDA vindt journalistieke rol De Feanster allang matig

do 08 april 2021 15.48 uur

SURHUISTERVEEN - Het CDA in de gemeente Achtkarspelen maakt zich zorgen over de toekomstige verspreiding van gemeentelijke informatie. De gemeente doet dat nu via de lokale krant De Feanster maar de verspreiding ervan stopt mogelijk binnenkort omdat de krant niet meer rendabel is. Deze week werd bekend dat uitgever NDC Mediagroep al haar lokale edities op termijn wil afstoten.

Het CDA schrijft aan het gemeentebestuur: "In de afgelopen periode hebben we al moeten ervaren dat de journalistieke kant van De Feanster tot een minimum is beperkt. Nu ook de verspreiding wordt stopgezet hebben we als CDA-fractie de volgende vragen..."

Vrijmaken tv-kanaal

De politieke partij wil weten of de gemeente via een andere huis-aan-huis krant informatie gaat verspreiden en of de gemeente door de NDC Mediagroep al op de hoogte gesteld is. Een krant is volgens het CDA ook niet meer echt noodzakelijk in de huidige tijd. De politieke partij denkt dat de verspreiding van informatie ook via de lokale omroep kan geschieden. Ook wil het CDA weten of het gemeentebestuur het een goed idee vindt om een tv-kanaal vrij te maken voor nieuwsuitzendingen in de gehele ANNO-regio.