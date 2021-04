Bloedspat-analyse onderzoek in moordzaak Mûnein

do 08 april 2021 10.40 uur

LEEUWARDEN - De moordzaak Mûnein zal vermoedelijk in juni inhoudelijk worden behandeld door de rechtbank in Leeuwarden. Dat maakte de Leeuwarder rechtbank donderdag bekend tijdens een pro forma-zitting. De verdachte, een 28-jarige man uit Mûnein, zou op 6 juni vorig jaar in een woning aan de Mounewei in Mûnein een 43-jarige inwoner van Almere hebben doodgestoken.

36 steekwonden

De bewoner, een 38-jarige inwoner van Mûnein, raakte ook gewond, hij ontvluchtte de woning. De man zat onder het bloed, hij had 36 steekwonden opgelopen. Zijn vriendin ontsnapte door uit het raam te springen. Het dodelijke slachtoffer was bevriend met de 38-jarige, hij was die dag op bezoek. De verdachte woonde aan de overkant. Hij was eerder op de dag langsgeweest bij zijn dorpsgenoot en kwam later terug, gewapend met een steen en een mes, waarna het in de woning gruwelijk uit de hand liep.

Bloedspat-analyse

Bij het dodelijke slachtoffer werden 65 steekwonden geteld. Er heeft inmiddels, op verzoek van advocaat Rob Jan Pardijs, een reconstructie plaatsgevonden. Volgens de advocaat heeft de reconstructie, op 16 maart jongstleden, “een ander licht” op de zaak geworpen. Hij wil een aantal belangrijke getuigen opnieuw horen. En hij wil een aanvullend bloedspat-analyse onderzoek laten verrichten.

Pen in hoofd gestoken

De verdachte verblijft momenteel in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar ook criminelen in de categorie Holleeder en Taghi vastzitten. De man zat eerst vast in de Penitentiaire Inrichting in Zwolle. Hij werd overgeplaatst naar Vught nadat hij een medegedetineerde met een afgeslepen pen in het hoofd had gestoken. Dat incident is als extra feit – poging doodslag – op de tenlastelegging terechtgekomen. Verder wordt de 28-jarige vervolgd voor de moord dan wel doodslag op de 43-jarige Almeerder en poging moord of doodslag op zijn dorpsgenoot en de bedreiging van diens vriendin.