Ondernemers klagen over uitgezette zakpalen

wo 07 april 2021 20.00 uur

DRACHTEN - Ondernemers uit Drachten klagen over de uitgezette zakpalen, die het verkeer buiten het centrum moeten houden. Vracht- en bestelwagens komen nu op alle momenten van de dag laden en lossen. Bewoners rijden ook met hun eigen auto het centrum in, dat formeel een voetgangerscentrum is en verboden voor auto- en motorverkeer dat er niks te zoeken heeft.

ELP-raadslid Gatso Lamsma kaartte de kwestie tijdens Het Besluit dinsdagavond in Smallingerland aan. De palen zijn in januari uitgezet. "Negentig procent van de ondernemers is voor het opnieuw in gebruik stellen van de zakpalen. De impact is bijzonder groot", aldus ELP'er Lamsma.

Als gevolg van een bezuinigingsronde eind vorig jaar functioneren de automatisch werkende verkeerspalen niet meer. Ze staan omlaag en wachten op het moment dat ze worden verwijderd, vertelde wethouder Maria le Roy tijdens Het Besluit van de gemeente Smallingerland. De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsvergadering deze bezuiniging in opperste wijsheid doorgevoerd.

Een pand in het centrum, waar ondernemers hun pakjes weghalen, is volgens wethouder Le Roy geen optie. Dat is misschien nog wel duurder dan de bezuiniging op de zakpalen aan besparing oplevert. "Auto's horen er niet thuis. We moeten nu uitzoeken hoe we voetgangers voorrang kunnen geven." Volgens haar is het heel moeilijk om de transporteurs en pakjesbezorgers gedurende beperkte tijd - bijvoorbeeld tot 's morgens tien uur - in het autoluwe gebied toe te laten. "Dat krijg je haast niet voor elkaar."