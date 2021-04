Echtpaar Van der Meulen-Bijlsma 60 jaar getrouwd

wo 07 april 2021 16.14 uur

BURGUM - Het was dinsdag 6 april 60 jaar geleden dat het echtpaar Van der Meulen-Bijlsma in het huwelijksbootje stapte. Loco-burgemeester Gelbrig Hoekstra kwam langs om ze te feliciteren met hun diamanten huwelijk.

Rienk van der Meulen (20-10-1934) woonde in Twijzelerheide en Baukje Bijlsma (4-5-1935) in Burum. Ze leerden elkaar kennen op het Pinksterfeest in Feankleaster. Na 2 jaar verkering trouwden ze in Kollum. Ze kochten op de Simmerdyk in Burgum een kleine boerderij. Na 5 jaar verhuisden ze naar de Geastmabuorren. Hun dochter woont daar inmiddels en heeft er een woonboerderij van gemaakt. Na de Geastmabuorren verhuisde het echtpaar naar de Hillemaweg. Door de aanleg van de Sintrale As moesten ze weer verhuizen. Wel bleven ze in Burgum. Het echtpaar woont nu al jaren, met veel plezier aan de Kloosterlaan.

De kinderen van het echtpaar, 2 zonen en een dochter wonen alle drie in Burgum. Inmiddels is het echtpaar pake en beppe van 6 kleinkinderen. Van der Meulen heeft de Elfstedentocht drie keer geschaatst. In 1956, 1963 en in 1985.