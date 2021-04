Commissaris Brok bezoekt vaccinatielocatie Drachten

wo 07 april 2021 15.33 uur

DRACHTEN - Arno Brok, Commissaris van de Koning in Fryslân, bracht woensdagochtend een bezoek aan de GGD-vaccinatielocatie in Drachten. In het Fries Congres Centrum aan de Oprijlaan kreeg hij een rondleiding en sprak hij met medewerkers van GGD Fryslân.

Kwartiermaker vaccinatiecampagne Nils van Mourik vertelde dat er voldoende ruimte en personeel is om meer te vaccineren dan nu gebeurt. In Drachten zijn tien priklijnen, waarvan momenteel slechts drie tot vijf gebruikt worden omdat er landelijk niet meer vaccin beschikbaar is. Op korte termijn komt er wel flink meer vaccin.

Dat er wel vaccin wordt geleverd, kon Commissaris Brok met eigen ogen zien. Net tijdens zijn werkbezoek arriveerde een chauffeur met een gekoelde lading uit het depot in Oss.