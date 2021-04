Verbazing over bouw school op A1-woninglocatie

wo 07 april 2021 15.31 uur

DRACHTEN - De nieuwe Sint Lukas school in Drachten komt wellicht op een toplocatie voor woningen, de plek waar nu nog zwembad De Welle is gevestigd. Na de verhuizing naar een nieuw onderkomen wordt de huidige zwemaccommodatie gesloopt.

Tijdens Het Besluit dinsdagavond stelde Karin van der Velde-Ronda (CDA) vragen over de plannen om een school op die plek te bouwen. "Het bevreemdt ons. Dit is een A1-locatie voor projectontwikkelaars", vond ze. Ook andere raadsleden toonden zich verbaasd over de keus van het college. VVD, PvdA en ELP steunden de christendemocraten daarin. "Het is een gouden plek om te wonen", oordeelde Dominique Elzer-Rombouts (VVD).

Wethouder Felix van Beek vertelde dat aan de locatiekeuze een uitgebreide zoektocht vooraf is gegaan. Een multidisciplinair team heeft samen met de Bisschop Möllerstichting in Groningen de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Van de tien locaties kwamen twee als beste uit de bus. Daarna zijn die beide plekken op allerlei criteria zoals verkeer en ligging beoordeeld. Ook is gekeken of de school in bestaande bebouwing kan worden ondergebracht. Het college van burgemeester en wethouders vindt dit de beste locatie, maar als de raad een andere keus wil maken, dan horen we dat graag, aldus Van Beek.

De locatie aan De Reiding is zó groot dat er niet alleen ruimte is voor de nieuwe Sint Lukasschool, maar ook bijvoorbeeld woningen. Op verzoek van de raad wordt binnenkort een gesprek over de locatiekeuze gehouden. Burgemeester en wethouders zal hun keuze toelichten. Alle fracties zullen bij dat gesprek aanwezig zijn.