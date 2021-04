Containerschip met roerproblemen boven Vlieland

di 06 april 2021 21.30 uur

HARLINGEN - Dinsdagavond rond 21.00 uur raakte opnieuw een containerschip op de Noordzee in problemen.

Boven Vlieland raakte het containerschip Escape in de problemen doordat het roer vast kwam te zitten en het schip daardoor rondjes aan het varen is.

De Nederlandse Kustwacht merkte de onverwachte bewegingen van het containerschip op en vroeg de schipper om uitleg. Er is op dit moment hulp onderweg naar het schip. Vanuit Den Helder is een sleepboot onderweg naar het schip en ook de Offshore Safety Vessel Guardian van de Kustwacht is onderweg om hulp te verlenen.

Het containerschip met een lengte van 168 meter was vandaag vertrokken vanuit de haven van Rotterdam en was onderweg naar Helsinki in Finland.

