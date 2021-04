Voorwaardelijke straffen voor heling gestolen horloges

di 06 april 2021 14.05 uur

LEEUWARDEN - Een Leeuwarder (28) is dinsdag vrijgesproken van de diefstal van 45 sporthorloges uit een woning aan It Roer in Grou. De man is wel veroordeeld wegens heling van de gestolen klokjes. Omdat de zaak al zo’n vier jaar oud was, was een onvoorwaardelijke straf naar het oordeel van de rechtbank niet meer aan de orde.

Schuld vereffenen

De Leeuwarder is voor opzetheling veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur met een proeftijd van een jaar. Tijdens de zitting twee weken geleden beweerde de man dat de zoon van des huizes hem de horloges in april 2017 had gegeven, om een schuld te vereffenen. De zoon zou hem 1000 euro zijn verschuldigd. De vader is importeur van de horloges. De Leeuwarder suggereerde dat de zoon een inbraak in scene had gezet. Dat verhaal noemde de rechtbank "ongeloofwaardig".

Horloges te koop aangeboden

Twee medeverdachten, de vriendin (25) en de schoonvader (57) van de Leeuwarder, hebben zich volgens de rechtbank ook schuldig gemaakt aan heling. Zij krijgen voorwaardelijke werkstraffen van respectievelijk 80 en 40 uur. De zaak kwam aan het rollen toen de vriendin en haar vader de horloges online te koop aanboden. De politie verrichtte twee pseudo-aankopen, waarna vader en dochter werden aangehouden.

Verdiende geld verbeurd verklaard

Ze hadden beide verklaard dat ze niet doorhadden dat er een luchtje aan de klokjes zat. Dat hadden ze volgens de rechtbank kunnen en moeten weten. De totale waarde van de partij horloges was ruim 900 euro. De meeste klokjes zijn teruggegaan naar de eigenaar. De verdachten hebben enkele horloges verkocht. Het geld dat ze hebben verdiend, 1050 euro, werd verbeurd verklaard.

Schadeclaim niet-ontvankelijk

De importeur van de horloges had meer dan 24.000 euro schade, inclusief de inbraakschade aan de woning. De verzekering vergoedde ruim 20.000 euro, het restant werd op de verdachten verhaald. Omdat niet bewezen kon worden dat de drie verantwoordelijk waren voor de inbraak, verklaarde de rechtbank de schadeclaim niet-ontvankelijk.