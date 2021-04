Jaap Musschenga nieuwe dirigent van De Bazuin Oenkerk

di 06 april 2021 09.51 uur

OENTSJERK - Na het eerder aangekondigde vertrek van Klaas van der Woude is brassband De Bazuin Oenkerk verheugd om bekend te kunnen maken dat Jaap Musschenga vanaf volgend seizoen de nieuwe dirigent is van de kampioensdivisieband uit Oentsjerk. Jaap is als gastdirigent al een aantal keren bij De Bazuin Oenkerk betrokken geweest en daardoor is hij geen onbekende voor de muzikanten. Zijn muzikale visie en vakmanschap als dirigent maken dat hij een uitstekende opvolger is voor de vertrekkende dirigent Klaas van der Woude.

Jaap Musschenga (1990) begon zijn muzikale carrière op 7-jarige leeftijd bij de plaatselijke fanfare van Ulrum. Aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen studeerde Jaap Hafabra-directie, tenor tuba en de master-opleiding Wind-Band-Conducting. Voor alle opleidingen slaagde hij 'cum laude’.

In september 2015 won Jaap als eerste dirigent de VNO-NCW talent award. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan een talent uit Noord-Nederland die uitblinkt op het gebied van muziek of dans. Naast een trofee en een oorkonde ontving Jaap een studiebeurs.

Op dit moment is Jaap als dirigent verbonden aan fanfare 'Concordia’ uit Oldebroek, brassband 'Gloria Deï’ uit Gerkesklooster en fanfare 'Eendracht’ uit Eerbeek.