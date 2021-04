Huis van de maand: De Singel 32A te Harkema

ma 05 april 2021 15.03 uur

HARKEMA - Heerlijk buiten wonen aan de rand van Harkema met een fraai uitzicht op de Lieuwespoel? Dat kan in deze vrijstaande woning met grote stenen garage op ca. 5.329 m2 eigen grond. Via een verhard pad bereikt u vanaf de doorgaande weg deze woning waar u zich in het buitengebied waant.

U woont hier aan de rand van het dorp Harkema in een omgeving met veel groen en daardoor een geschikte uitvalsbasis voor bijvoorbeeld wandel- en fietstochten. Voorzieningen als basisscholen, sportaccommodaties en winkels zijn allen gelegen op korte afstand. Daarnaast is het goed bereikbaar en liggen ontsluitingswegen in de richtingen van Drachten, Groningen en Leeuwarden dichtbij.

Deze woning is in 1988 gebouwd en de woning is geheel geïsoleerd naar de normen van het bouwjaar, deels voorzien van isolatieglas, verwarming met gaskachels en warmwatervoorziening met huurgeiser.

Indeling:

Zijentree, hal met plavuizenvloer, toilet met fonteintje, sfeervolle woonkamer (ca. 36,5m2) met laminaatvloer en openslaande tuindeuren naar het terras, dichte woonkeuken (ca. 20m2) met plavuizenvloer en een inbouwkeuken die voorzien is van inbouwapparatuur (gaskookplaat, afzuigkap, combimagnetron, koelkast, vaatwasser en spoelbak), bijkeuken met achteringang, plavuizenvloer en aansluiting wasmachine.

Eerste etage: overloop, vaste kast, twee slaapkamers aan de voorzijde van 8m2 en 8,2m2, een slaapkamer aan de achterzijde van ca. 7,7m2 met een vaste kast en dakraam, een grote slaapkamer van ca. 13,6 m2 met vaste kasten en een dakkapel, badkamer met dakkapel en ingericht met douchecabine en vaste wastafel.

Tweede etage: vlizotrap naar zolderberging.

De vrijstaande stenen garage van ca. 34 m2 heeft openslaande garagedeuren aan de voorzijden en een loopdeur in de zijgevel. Deze grote garage is voorzien van een betonvloer, elektra en heeft ook een grote bergzolder. Verder is er een berging van ca. 18 m2 dat gebruikt wordt als dierenverblijf.

Rondom de woning ligt een riante tuin met verschillende terrassen, grote gazons, boomgaard met fruitbomen en dierenweide. Door de grootte van het perceel en de vrije ligging is uw privacy gewaarborgd.

Is uw interesse gewekt en wilt u dit geheel eens van binnen bekijken? Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging. Klik hier voor meer informatie.