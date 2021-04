Voorstraat in Kollum afgezet vanwege stormschade

ma 05 april 2021 14.57 uur

KOLLUM - Op maandagmiddag, Tweede Paasdag, kreeg de brandweer van Kollum een melding van stormschade aan de Voorstraat in Kollum. Ter plaatse was bij een woning het schoorsteenbord los komen te zitten. DIt kon voor gevaar zorgen voor het voorbijkomende verkeer. Een automobilist die langs de woning reed attendeerde de bewoners op het loshangende schoorsteenbord.

De bewoner heeft eerst zelf geprobeerd het bord te verwijderen maar door de harde wind was dit niet vertrouwd. Daarop heeft hij de brandweer gebeld. De brandweer van Kollum alsmede de hoogwerker uit Dokkum kwamen ter plaatse.

Het schoorsteenbord is los gehaald van de schoorsteen en de schoorsteen is met een stuk dekzeil afgedekt. De Voorstraat was enige tijd afgesloten voor het verkeer.

FOTONIEUWS