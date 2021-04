Buurtbewoners redden drenkeling in haventje

ma 05 april 2021 12.40 uur

AUGUSTINUSGA - Vier buurtbewoners van It Stalt in Augustinusga hebben zondagnacht omstreeks 3.30 uur een jongeman uit het water gered. De man was midden in de nacht door onbekende oorzaak in het haventje te water geraakt. Hij schreeuwde om hulp.

De vreemde geluiden buiten zorgden ervoor dat Wiebren Veenstra nog niet naar bed ging. Hij besloot om naar buiten te gaan. Zijn vrouw ging uit voorzorg achter hem aan. Eerder in de nacht waren de honden van de buren ook al aangeslagen. Het zou kunnen zijn dat er een inbreker actief was bij de boten. Dat was - achteraf gezien - niet het geval.

Pikkedonker

In de haven was er weinig te zien omdat het pikkedonker was. "En doe miende ik wat te hearen...." Het was onduidelijk gebrabbel en opeens zag Veenstra een hand die een touw van een boot vasthield. Op zijn knieën wist hij de jas van de man vast te houden. "It wie allinnich lêstich om him der allinich út te krijen." Zijn vrouw alarmeerde daarop een familie in de straat en met zijn vieren is de drenkeling uit het water gered. Met een verstijfde hand had de man het touw nog vast. "Ik moast syn fingers ien foar ien loslûke fan it tou..."

Verward

Het onderkoelde slachtoffer is na de redding opgevangen in een garage om op te warmen. Hij maakte een verwarde indruk, ook al was hij bij kennis. Een ambulance en drie politieauto's zijn in de nacht ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen.

De ambulance heeft het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Veenstra is blij dat hij toch op onderzoek is uitgegaan. "It hie ek oars ôfrinne kint..." De familie is erg benieuwd hoe het nu met de jongeman gaat. Tot op heden is dat nog niet duidelijk.