Kindcentrum in Oosternijkerk wordt levendige school

zo 04 april 2021 11.06 uur

OOSTERNIJKERK - Een speels gebouw dat een ontdekkingswereld wordt voor kinderen. Zo moet het nieuwe multifunctionele kindcentrum van de Wrâldwizer in Oosternijkerk eruit komen te zien. Dat de verbinding met de buitenwereld belangrijk is, dat zie je zo. Vanuit het dorp kijk je namelijk zo het hart van de school in. Door de rustieke bakstenen past het eigenzinnige gebouw goed in zijn dorpse omgeving.

Gebouw dat aansluit bij de onderwijsvisie

De visie van de Wrâldwizer in Oosternijkerk is het uitgangspunt geweest bij het ontwerp van het multifunctionele kindcentrum. Voor de kinderen is er een plek gecreëerd waar een perfecte balans is tussen dynamiek en uitdaging, tegenover rust en geborgenheid. Vanuit deze plek vinden de kinderen hun weg in de wereld. Het gebouw heeft een open karakter, wat past bij een school met vrij leren.

Leven in het midden, rust aan de zijkant

Wie de school binnenstapt, zal verrast worden door de hoeveelheid daglicht en ruimte. Het licht komt vanuit de slim gepositioneerde grote ramen in de gevels en het dak naar binnen. De ruimtelijkheid van het gebouw onderstreept het open karakter van de school. Middenin het gebouw is een open en levendig leerplein. De klaslokalen en instructieruimtes zijn meer aan de zijkant te vinden.

Flexibiliteit en uitbreidbaarheid

Alle ruimtes in de school kunnen van elkaar afgescheiden én met elkaar gekoppeld worden. Ruimtes zijn daardoor multifunctioneel inzetbaar. Het koppelen en scheiden gebeurt met transparante mobiele wanden en schuifdeuren. Hierdoor is er altijd keuze tussen openheid en privacy. Daarnaast is het gebouw opgezet in een kolommen structuur. Er zijn geen dragende wanden waardoor in de toekomst, zonder dat een grote verbouwing nodig is, iedere wand weggehaald of bijgeplaatst kan worden. Dit maakt de school toekomstbestendig.

Low tech waar het kan, high tech waar het moet

De Wrâldwizer is volledig energieneutraal, mede door de toevoeging van extra zonnepanelen op het dak. Maar ook de bouwkundige keuzes die gemaakt zijn bij het ontwerp van de school dragen bij aan de duurzaamheid en het binnenklimaat van het gebouw. Zo zijn de gevels van de klaslokalen op het zuiden relatief klein, waardoor er niet onnodig warmte de school binnen komt. Ook is de schil van het gebouw goed geïsoleerd. De lokalen zijn afzonderlijk te verwarmen en de verlichting is energiezuinig.

Een ontwerp waar alles klopt

Het ontwerp bestaat uit vijf lange daken die je naast elkaar zet. Maar juist die visuele eenheid maakt het gebouw mooi. Door de eenvoud in de grote lijnen van het gebouw, komt de sierlijkheid van de details en gelaagdheid naar voren. De schoonheid zit in dat alles klopt, op grote schaal en in de details. De dakhoek is asymmetrisch, wat goed past bij de dorpse straat waar de dwars- en langskappen elkaar afwisselen.

Het kindcentrum met BSO en kinderdagverblijf krijgt een oppervlakte van 1050 vierkante meter en wordt dit jaar nog opgeleverd.

