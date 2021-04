Ontbijt bezorgd op bakfiets in Dokkum

zo 04 april 2021 10.43 uur

DOKKUM - Een aantal bewoners van de J. Wiemersstraat en J. P. Miedemastraat in Dokkum werd op Paaszondag verrast met een ontbijt bezorgd op de bakfiets. De straat had zich opgegeven bij de service. Alle bewoners in de straat konden zich via whatsapp opgeven en om 10.15 uur was het zover.

Mensen konden hun bord meenemen naar buiten en vervolgens hun ontbijtje samenstellen bij de bakfiets.

