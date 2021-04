Brand in woning aan Klokhuislaan

zo 04 april 2021 07.00 uur

DRACHTEN - De Drachtster brandweer moest zondagochtend even na 6.00 uur uitrukken voor een woningbrand in Drachten. Er zou brand zijn in een woning aan de Klokhuislaan in Drachten. Ook de politie kwam ter plaatse.

Eenmaal aangekomen bleek het te gaan om een brand in de cv-ketel. De brand bleek inmiddels al uit. Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoner, die tijdelijke was opgevangen bij de buren, te onderzoeken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft de woning geventileerd. Salvage kwam ter plaatse om te helpen bij de afhandeling van de schade. Daarna konden alle hulpdiensten weer vertrekken.

FOTONIEUWS