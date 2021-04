KNRM helpt zeilboot bij binnenlopen haven Lauwersoog

za 03 april 2021 22.20 uur

LAUWERSOOG - Reddingboot Koning Willem I van KNRM station Schiermonnikoog heeft zaterdagavond een zeiljacht met motorproblemen geassisteerd bij het naar binnenvaren van de haven van Lauwersoog.

Het zeiljacht had gisteren bij Terschelling problemen gekregen met de voorstuwing. De motor liet het afweten maar de boot was nog wel te bezeilen. In overleg met de Kustwacht werd besloten dat de schipper op de zeilen naar Lauwersoog zou varen en er weer contact zou worden gezocht om het zeilschip te assisteren om de haven van Lauwersoog binnen te varen en aan te leggen.

In de loop van de avond naderde het zeilschip Lauwersoog en nam de schipper weer contact op met de Nederlandse Kustwacht. Hij keek wel wat vreemd op toen hij de grote reddingboot van Schier aan zag komen, want hij had eigenlijk de veel kleinere reddingboot van Lauwersoog verwacht.

Maar blij met de hulp van de vrijwilligers was het aanmeren in de haven een koud kunstje. Dinsdag zal de boot naar de verenigingshaven op Lauwersoog worden gebracht voor onderhoudswerkzaamheden.

FOTONIEUWS