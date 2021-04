Verwarde man met mes opgepakt in Dokkum

za 03 april 2021 18.07 uur

DOKKUM - De politie kwam zaterdag in actie in het centrum van Dokkum voor een verwarde man. De man had zich vervelend gedragen buiten bij de Kruidvat aan de Boterstraat en had bovendien een mes bij zich. De politie werd daarop om 17.44 uur door omstanders gealarmeerd.

Agenten wisten de man in te rekenen en aan te houden. Hij is meegenomen naar het bureau. Het werd al snel duidelijk dat het ging om een verwarde man. Het was duidelijk dat de man duidelijk hulp nodig had. De man had zich eerder op de dag ook al vervelend gedragen bij de Jumbo in Dokkum.

