5 Eenvoudige Manieren om Je Lokale Gemeenschap te Helpen

za 03 april 2021 15.50 uur

DOKKUM - Het begin van de coronacrisis bracht het beste in mensen naar boven. Buren deden boodschappen voor oudere bewoners. Studenten hielpen schoolkinderen en hun ouders met het thuisonderwijs. En lokale initiatieven schoten als paddenstoelen uit de grond. Een jaar later lijkt de wil om te helpen wat weg te ebben. Toch is het juist nu belangrijk om de handen uit de mouwen te steken. In dit artikel vind je 5 tips waarmee je meteen aan de slag kunt in je eigen buurt.

Eigenlijk zitten er alleen maar positieve kanten aan het bieden van een helpende hand. Je maakt het leven van een ander wat makkelijker, maar je verrijkt er ook je eigen leven mee. Je leert je eigen buurt en de bewoners beter kennen. Je doet nieuwe sociale contacten op. Je leefomgeving zal er aangenamer en mooier uit gaan zien. En je geeft jezelf een blij gevoel omdat je iets hebt kunnen betekenen.

Het internet is hierbij onmisbaar, of je nu vanuit huis hulp biedt of op straat in je eigen wijk. Helaas zijn cybercriminelen juist nu actief, omdat veel mensen in deze tijd afhankelijk zijn van het internet. Zorg daarom voor een goede digitale veiligheid, voor jezelf, je mede-vrijwilligers en degenen die je wil helpen. Schakel hiervoor altijd een VPN in. Wat is VPN? Een VPN of Virtueel Privénetwerk is een extra beschermlaag tussen jouw toestel en de openbare server of de server van je internetprovider. De VPN-server codeert al het internetverkeer, zodat hackers er niets meer mee kunnen aanvangen.

1. Zwerfafval opruimen

Door de lockdowns is onze bewegingsvrijheid beperkt tot onze eigen buurt. Rondslingerende sigarettenpeuken, blikjes en mondkapjes vallen dan misschien extra op. In elk geval is zowel de natuur als je eigen buurt gebaat bij een gezonde en schone leefomgeving. Schaf een afvalknijper aan en ga gewapend met handschoenen en een vuilniszak op pad. Je kunt dit natuurlijk individueel doen, maar je kunt ook meedoen aan bijvoorbeeld een lokale opruimdag.

Maak van het opruimen meteen een sport en installeer de app van Litterati. Je maakt dan van elk stukje zwerfafval dat je opraapt een foto en uploadt deze. De app houdt dan bij welk soort afval in welke hoeveelheden voorkomt. Dit creëert bewustzijn bij de bedrijven die de producten hebben gemaakt en bij de gebruikers van deze producten.

2. Vrijwilligerswerk

Er zijn veel manieren waarop je vrijwilligerswerk kunt doen. Daarvoor hoef je niet per se naar het buitenland of het groots aan te pakken. Het is ook heel goed mogelijk om op kleine schaal vrijwillig je hulp aan te bieden. Overweeg bijvoorbeeld om iemands 'buddy’ te worden. Er zijn grote groepen mensen die erg onder eenzaamheid lijden. Ga elke week een kopje koffie drinken met die oudere, alleenstaande dame. Spreek met een gehandicapte jongere af dat jullie elke avond even chatten of bellen. Of ga regelmatig even videobellen met een minderjarige vluchteling om de taal te leren.

3. Lokale ondernemers steunen

Door de sluitingen zijn winkels en horeca in zwaar weer terechtgekomen. Probeer een keer niet van Amazon of bol.com te bestellen, maar in plaats daarvan je bestelling te plaatsen bij lokale winkels. Je zult wellicht merken dat ook zij innovatieve oplossingen hebben bedacht. Denk aan pastasjes bij kledingwinkels, maar bijvoorbeeld ook ready to cook boxen van lokale restaurants. Vergeet vooral niet om ook je familie, vrienden en kennissen te vertellen over deze mogelijkheden. En laat, als het even kan, een positieve review achter op hun website.

4. Geef weg wat je niet nodig hebt

Dit is natuurlijk ook een goed moment om je huis onder handen te nemen. Hou een grote schoonmaak en bekijk kritisch wat je nog gebruikt en wat niet. Breng dan niet alles naar het grofvuil. Als iets er nog goed uitziet of nog werkt, kan het prima hergebruikt worden. Door de crisis zijn veel mensen hun baan verloren en in financiële problemen terechtgekomen. Er zal vast iemand tussen zitten die jouw overbodige spullen een nieuw leven wil geven.

5. Begin een campagne

Is de speeltuin in jouw wijk toe aan een opknapbeurt? Heeft het buurthuis materialen nodig voor de handwerkclub? Of kan het lokale museum wel wat extra hulp gebruiken om ook straks de deuren weer te kunnen openen? Je zou dan een campagne kunnen beginnen om fondsen voor hen te werven. Via het platform van Nudge Local kun je heel eenvoudig lokale initiatieven zoeken of aanmelden.